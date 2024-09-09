Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy Mahallesi'nde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve para ele geçirdi. Şüphelinin daha önceki suç kayıtları ve hapis cezası olduğu belirlendi.
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, İçerenköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, bir miktar uyuşturucu madde, telefon ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1920 lira para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının sorgulamasında çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunduğu, 2 dolandırıcılık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.