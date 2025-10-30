Haberler

Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen K.U'yu gözaltına aldı. Operasyon sırasında 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Çalışmalar sonucunda adresi belirlenen şüpheli K.U'nun, uyuşturucu maddeleri Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir adreste sakladığı belirlendi. Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram uyuşturucu ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.U, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
