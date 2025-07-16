Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülensu Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 855 gram marihuana, 30 gram taş kokain, hassas terazi, şarjör, cep telefonu, çok sayıda klipsli poşet ile 52 bin 900 lira ele geçirildi.

Operasyonda E.A. (31) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.