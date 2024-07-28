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Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda bonzai ve para ele geçirildi.

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli T.K'nin, uyuşturucuyu Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde "zula" olarak tabir edilen bir evde sakladığını tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda T.K. (28) ile D.G. (27) gözaltına alındı.

Evdeki aramada, 192 gram bonzai, hassas terazi, 2 cep telefonuyla uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 850 lira ele geçirildi.

Sorgulamada şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Zanlıların, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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