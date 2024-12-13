Üye Girişi
Haberler
Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış

Dünyayı şaşkına çeviren operasyonda şifre Kaddafi

 Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

Duruşma salonunu bu sözlerle kana buladı: Tolga size emanet

Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı

Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına aldı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Aralık'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Cevizli Mahallesi'ndeki evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Özel Harekat ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, şüpheliler R.B, E.O. ve K.P. yakalandı.

Şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan toplam 55 kaydı olduğu belirlenirken, R.B'nin 3 suçtan, E.O'nun ise 5 suçtan arandığı anlaşıldı.

Adresteki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, 26 bin 200 lira, 5,5 gram narkotik madde, 2 öğütücü ve çok sayıda şeffaf paket ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
img

Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi
img

KVK satıldı! İşte yeni sahibi
img

Özel'den Şam'daki namaza ilginç yorum: İbrahim Kalın bir devlet memuru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Masterchef 13 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milli piyango bilet fiyatları 2025: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı? Emevi Camii nerede? Emevi Camii hangi şehirde bulunuyor? İsmail Küçükkaya bugün neden yok? Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.