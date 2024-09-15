Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Maltepe'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Küçükyalı Mahallesi'nde bir kişinin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve narkotik maddeleri ikamet adresinde sakladığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, E.M. yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 444 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 540 lira ve cep telefonu ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.