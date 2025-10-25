Haberler

Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda marihuana ve çeşitli ateşli silahlar ele geçirildi.

MALTEPE' de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zümrütevler Mahallesi'nde kahvehanede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda iş yerine düzenlenen operasyonda Y.E.A. (25) ve Y.Ö. (25) isimli iki şüpheli yakalandı. Aramalarda 3 parça halinde 4,29 gram marihuana ve 33 bin 300 lira ele geçirildi. Şüphelilerden Y.Ö.'nün uyuşturucu ticareti suçundan firari olduğu belirlendi.

Soruşturmada, aynı mahallede elektrikçi olarak faaliyet gösteren başka bir iş yerinin uyuşturucu saklama noktası olarak kullanıldığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında C.Ö. (25) ve H.F.E. (25) gözaltına alındı. Buradaki aramalarda 149 parça halinde toplam 510 gram marihuana bulundu. Polis ekiplerinin, Y.Ö.'nün ikametinde yaptığı aramalarda ise tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek ve 28 fişek ele geçirildi. Evde bulunan ve şüphelinin eniştesi olduğu öğrenilen L.B. (48) de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.E.A., Y.Ö., C.Ö. ve H.F.E. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, L.B. hakkında ise 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

