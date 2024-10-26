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Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram marihuana ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, birine adli kontrol uygulandı.

Maltepe'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim'de Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 2 kilogram marihuana, ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler O.D, Y.K. ve C.G gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.K'nin sorgulamasında, "dolandırıcılık", "yağma" ve "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçlarından 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, C.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

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