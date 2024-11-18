Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen Ü.P. gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Zümrütevler Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda Ü.P. gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 17 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Ü.P, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.