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Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 yaşındaki K.A. gözaltına alınıp tutuklandı. Operasyonda çok miktarda eroin, bonzai, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi.

MALTEPE'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda K.A. (30) yakalanırken, adreste yapılan aramada, 304,99 gram eroin, 96 gram bonzai, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 16 fişek ve 2 bin 995 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli K.A. (30) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen K.A tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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