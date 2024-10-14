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Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yapan bir iş yerine düzenlediği operasyonda iş yeri sahibi S.Ç.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kokain, hassas terazi ve nakit para ele geçirildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. 7 Ekim Pazartesi günü harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahibi S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6 adet toplamda 1 kilo 532 gram kokain, hassas terazi, 94 adet çeşitli ebatlarda fişek, 119 bin 800 lira, cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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