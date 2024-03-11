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Maltepe'de Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

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Maltepe'de yapılan operasyonda uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 651 gram uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol veya serbest bırakıldı.

Maltepe'de, uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Cevizli Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlendi.

Adrese yapılan operasyonda E.M, E.Y. ve O.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Aramalarda, 651 gram uyuşturucu, hassas terazi, 4 kapalı şeffaf paket, 3 cep telefonu, 87 bin 800 lira ile 300 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken O.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, E.Y. emniyetten serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Maltepe Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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