Maltepe'de üst geçitteki engelli rampasının korkulukları çalındı - Haberler

MALTEPE D-100 Karayolu'ndaki üst geçidin engelli rampası korkulukları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek çalındı. Vatandaşların hırsızlık için gelenleri kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde meydana geldi. İddialara göre, üst geçidin Kadıköy istikametindeki kullanılmayan engelli rampasının korkulukları hırsızların hedefi oldu. Daha önce korkulukları sökerek çalanları gören vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Sabah saatlerinde de Alkan İncir, ağabeyi ile işe giderken üst geçitteki korkulukları söken bir şüpheliyi gördü. İncir, polis ekiplerini arayarak hırsızlık ihbarında bulunurken, ağabeyi de şüpheliyi cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı.

EL SALLADIKTAN SONRA KOŞARAK KAÇTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel