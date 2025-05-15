Maltepe'de Trafik Tartışmasında Silah Çekildi

Maltepe'de Trafik Tartışmasında Silah Çekildi
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Maltepe D-100 Karayolu'nda bir otomobil sürücüsü, motokuryeyle yol verme nedeniyle tartıştıktan sonra silah çekti. O anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

MALTEPE'de otomobil sürücüsü, D-100 Karayolu'nda tartıştığı motokuryeye silah çekti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen motokuryeyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü; yol kenarında duran otomobil sürücüsü belinden çıkardığı silahı motokuryeye doğrulttu. Silahı motokuryeye doğrultan şüpheli çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. O anlar yolda ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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