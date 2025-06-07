Maltepe'de Trafik Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü

Maltepe'de Trafik Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü
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Maltepe'de yol verme nedeniyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. E.T. ağır yaralanırken, E.Ö. ev hapsi cezasına çarptırıldı.

MALTEPE'de trafikte yaşanan yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan E.T.'ye, darbeden E.Ö. uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan E.T.'nin tedavisi yoğun bakımda sürerken E.Ö.'ye ev hapsi cezası verildi.

Olay, 4 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartıştı. Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.'nün yumruk attığı E.T., aldığı darbeyle yere yığıldı. E.Ö., attığı yumruk sonrası hareketsiz yatan E.T.ye kalp masajı yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı E.T.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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