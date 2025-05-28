Maltepe'de Trafik Tartışması Sırasında Araca Saldırı Anı Kaydedildi

Maltepe'de Trafik Tartışması Sırasında Araca Saldırı Anı Kaydedildi
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Maltepe'de bir sürücü, trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırmasını cep telefonu ile kaydetti. Tartışmanın ardından sürücü, aracını önüne kırarak karşısındakine saldırdı.

Maltepe'de bir sürücü, trafikte tartıştığı kişi tarafından aracına saldırılmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde aracıyla Kadıköy istikametinde ilerleyen Emrah E. ile 34 HYN 984 plakalı otomobilin sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı.

Otomobiliyle Emrah E'nin aracının önünü kesen sürücü, daha sonra aşağıya inerek araca zarar verdi.

Emrah E, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Yan yola girerek kurtuldum"

Yolda sinyal verdiği sırada arkadan selektör yaparak gelen sürücünün kendisini rahatsız edip hakaret ettiğini anlatan Emrah E, kamerayı gören sürücünün kara yolunun ortasında otomobilini aracının önüne kırdığını söyledi.

Sürücünün aracına saldırdıktan sonra yolda kendisini kovalamaya devam ettiğini dile getiren Emrah E, "Yan yola girdim, o D-100 kara yolunda kaldığı için kurtulabildim." dedi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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