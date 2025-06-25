Maltepe'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü
Maltepe'de bir motokurye ile otomobilden inen iki kişi arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olay, cep telefonu ile kaydedildi.
MALTEPE'de trafikte bir otomobilden inen 2 kişi ile motokurye arasında çıkan kavgayı çevredekiler ayırdı. Kavga, çevredeikler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay öğle saatlerinde Zümrütevler Mahallesi Başöğretmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte aynı yöne seyreden motokurye ile bir otomobildeki 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tarafların yol üzerinde durarak araçlarından inmesi üzerine büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile ayrıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel