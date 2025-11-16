Haberler

Maltepe'de Trafik Polisine Çarpan Motosiklet Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Maltepe'de, trafik polisine çarpan motosiklet sürücüsü Bahadır Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda trafik polisinin sağlık durumu iyi, ancak bazı kırıkları olduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Bahadır Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim, Bahadır Ç'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

D-100 kara yolu Altıntepe mevkisinde seyreden Bahadır Ç. idaresindeki 34 NYJ 968 plakalı motosiklet, aynı güzergahta yaşanan kaza nedeniyle güvenlik önlemi alan trafik polisine çarpmıştı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan trafik polisinin sağlık durumunun iyi olduğu ancak vücudunda bazı kırıklar olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
