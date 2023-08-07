Maltepe D-100 Karayolunda ticari araç, motor kısmında çıkan yangından dolayı alev alev yandı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle otoyolda uzun araç trafikleri oluştu.

Maltepe'de ticari araç alev alev yandı

İSTANBUL - Maltepe D-100 Karayolunda ticari araç, motor kısmında çıkan yangından dolayı alev alev yandı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle otoyolda uzun araç trafikleri oluştu.

Yangın, Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Ford marka 34 PH 7195 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yanma oluştu. Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araç, kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sırada söndürdü. Araçta yangın sebebiyle maddi hasar oluştu. Yangın sebebiyle otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.