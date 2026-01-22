Haberler

Maltepe'de otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kamerada

Maltepe'de bir otomobil sürücüsünün trafiği ve yayaları tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün hızlı bir şekilde ilerleyerek yayaları korkuttuğu ve bir motosiklet sürücüsü ile tartıştığı görülüyor.

D-100 kara yolu yan yolda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobilin hızlı giderek diğer araç sürücülerini ve yayaları tehlikeye attığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, otomobiliyle yolda süratle ilerleyen sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların korkmasına neden olduğu görülüyor.

Sürücünün, kendisine korna çalarak tepki gösteren bir motosiklet sürücüsü ile tartışması da görüntüde yer alıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel


