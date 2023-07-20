Maltepe'de Tehlikeli Sürücüye Yüksek Para Cezası

İstanbul Maltepe'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 887 lira para cezası uygulandı. Sürücü ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

İstanbul Maltepe'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 887 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Maltepe D-100 kara yolu İdealtepe mevkisinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen sürücü M.A.P'ye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "makas atmak"tan 4 bin 64 lira, "yakın takip"ten 436 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 436 lira ve "cam filmi kullanmak"tan 951 lira olmak üzere toplam 5 bin 887 lira idari para cezası verildi.

Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.