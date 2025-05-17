Maltepe'de Taksiciyle Doktor Arasında Kavga: Taksici Hayatını Kaybetti

Maltepe'de Taksiciyle Doktor Arasında Kavga: Taksici Hayatını Kaybetti
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Maltepe'de bir kaza sonrasında meydana gelen kargaşada, doktor F.Ç. ile taksici A.Z.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Doktorun iterek yere düşüren taksici, hastanede hayatını kaybetti. F.Ç. tutuklandı.

MALTEPE'de trafikte kaza yaptıktan sonra tutanak tutulmasını isteyen taksiciyle doktor arasında kavga çıktı. İddiaya göre doktor F.Ç.'nin (44), tartışma sırasında yumruk atıp iterek yere düşürdüğü A.Z.S. (54) hayatını kaybetti. F.Ç. taksicinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. Şüpheli doktor F.Ç. poliste verdiği ifadesinde aralarında yaşanan itişme sırasında mağdurun yere düştüğünü, durumunun kötü olduğunu gördüğünde ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söyledi. Olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe, Aydıntepe Mahallesi'nde 12 Mart saat 20.00 sıralarında seyir halindeki taksi şoförü önüne otomobil çıkınca fren yaptı. Aynı anlarda mesaiden dönen Doktor F.Ç. önünde aniden duran taksiye çarptı. Taksici A.Z.S. iddiaya göre kaza tutanağı tutmak isteyince Doktor F.Ç. ile arasında tartışma çıktı. Yol ortasında araçlarından inen taksiciyle doktorun tartışması kavgaya dönüştü. İtişme sırasında iddiaya göre doktor F.Ç., taksiciye yumruk atıp iterek yere düşürdü. Yere düşen A.Z.S. başını çarptı. Düştüğü yerden bir daha kalkamayan A.Z.S. hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

KAZA ANI VE TAKSİCİNİN YERE DÜŞMESİ KAMERADA

Doktorun kullandığı aracın taksiye çarpması, ikili arasındaki kavga anları ve A.Z.S.'nin yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından ifadesi alınan F.Ç. yaralama suçundan ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak hastanede tedavi gören A.Z.S.'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği harekete geçti. Doktor F.Ç. bir kez daha gözaltına alındı.

DOKTOR 'YUMRUK ATMADIM. KENDİMİ KORUMAK İÇİN İTTİM' DEDİ

Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğine getirilen doktor F.Ç.'nin poliste verdiği ifadesinde iddia edildiği gibi A.Z.S.'ye yumruk atmadığını kendisinden uzaklaştırmak ve kendisini korumak için ittiğini söylediği öğrenildi. Karşısındaki kişinin düşerek yerden kalkmaması üzerine kavgayı bırakarak ona yardım etmeye çalıştığını söyleyen F.Ç., ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirtti.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli F.Ç. işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine gönderildi. Doktor F.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre taksici kaza tutanağı tutma konusunda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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