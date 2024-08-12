Maltepe'de Tadilat Halindeki Dükkanda Erkek Cesedi Bulundu
Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde bulunan tadilat halindeki bir dükkandan kötü kokular gelmesi üzerine polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanın tuvaletinde bir erkek cesedi buldu. Ceset, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye ait olabilir. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Maltepe'de, tadilat halindeki dükkanda bir erkek cesedi bulundu.
Feyzullah Mahallesi Küçükbağ Sokak'ta bulunan 5 katlı binada yer alan tadilat halindeki dükkandan kötü kokular gelmesi üzerine durum polise bildirildi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince dükkanın tuvaletinde yapılan incelemede bir erkek cesedine rastlandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.