Maltepe'de Tadilat Halindeki Dükkanda Erkek Cesedi Bulundu

Maltepe'de, tadilat halindeki dükkanda bir erkek cesedi bulundu.

Feyzullah Mahallesi Küçükbağ Sokak'ta bulunan 5 katlı binada yer alan tadilat halindeki dükkandan kötü kokular gelmesi üzerine durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince dükkanın tuvaletinde yapılan incelemede bir erkek cesedine rastlandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.