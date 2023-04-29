Maltepe'de Sokak Ortasında Uyuşturucu Ticareti Yapılırken Polis Baskını

Maltepe'de sokak ortasında otomobil içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı esnada polis baskın düzenlendi. Baskında 1.2 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ümraniye'de yapılan operasyonda ise 7.36 gram metanfetamin bulundu. Toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

MALTEPE'de sokak ortasında otomobil içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı esnada polis baskın düzenlendi. Baskında 1.2 gram uyuşturucu ele geçirilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Maltepe ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirdi. Maltepe'de 23 Nisan Pazar günü sokak ortasında otomobile içerisinde bulunan şüphelilere yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyon anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, otomobil içerisinde 3 şüpheli yakalandı. Dur ikazına uymayarak kaçan S.G. kovalamaca sonucunda yakalandı. S.G. üzerinde yapılan aramalarda 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

25 Nisan'da ise Ümraniye'de şüphe üzerinde durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde 7.36 gram metanfetamin bulundu. Araç içerisinde yakalanan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları adresinde tespit edilmesi üzerine Sancaktepe'de bir adrese düzenlenen operasyonda 464 gram metanfetamin, 480 gram bonzai, hassas terazi 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ümraniye ve Maltepe'de yapılan operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. (25) ve E.B. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.