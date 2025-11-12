Maltepe'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

MALTEPE'de 2 şüpheli iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Şüphelilerin iş yerine ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin silahlı saldırı anını kaydettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 04.30 sıralarında Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kapalı olan iş yerine önüne gelen 2 şüpheli yanlarındaki silahla ateş açtı. Saldırı sırasında iş yerine 3 kurşun isabet ederken saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerine silahla ateş ettiği belirlenen G.Ö. (17) ile olay sırasında çevreyi gözetlediği tespit edilen Z.E. (16) isimli şüphelileri aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti silah ise şüphelilerin ifadesi üzerine Küçükçekmece, Merkez Mahallesi'nde boş bir arazide ele geçirildi. Şüpheli G.Ö. ile Z.E. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan şüpheli G.Ö. ile Z.E.'nin iş yerinin bulunduğu sokağa gelerek ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerden G.Ö.'nün iş yerine silahla 3 el ateş açtığı ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar görülüyor.