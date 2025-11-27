Maltepe'de Silahlı Saldırı Düzenleyen İki Zanlı Tutuklandı

Maltepe'de bir iş yerine iki kez silahlı saldırı düzenleyen 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 16 Eylül ve 24 Eylül'de Yalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin 2 defa kurşunlanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, silahlı saldırıyı motosikletle gelen kasklı 2 şüphelinin yaptığını belirledi.

Saha çalışmaları sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerden T.K. (24) Maltepe'de ve E.B. (25) Yalova'da gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerden E.B'nin çeşitli suçlardan 26 kaydı, 5 aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, T.K'nin ise 15 suç kaydı, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin motosikletle bölgeden geçerken iş yerine ateş etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.