Maltepe'de Silahlı Saldırı Düzenleyen İki Zanlı Tutuklandı
İstanbul Maltepe'de bir iş yerine iki kez silahlı saldırı gerçekleştiren iki zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin birçok suç kaydı bulunuyor.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 16 Eylül ve 24 Eylül'de Yalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin 2 defa kurşunlanmasına ilişkin çalışma yaptı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, silahlı saldırıyı motosikletle gelen kasklı 2 şüphelinin yaptığını belirledi.
Saha çalışmaları sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerden T.K. (24) Maltepe'de ve E.B. (25) Yalova'da gözaltına alındı.
Emniyete getirilen şüphelilerden E.B'nin çeşitli suçlardan 26 kaydı, 5 aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, T.K'nin ise 15 suç kaydı, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.
Zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerin motosikletle bölgeden geçerken iş yerine ateş etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.