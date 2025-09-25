Maltepe'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Yaralandı

MALTEPE'de 4 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kerem M. (19) bacağından vurularak yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Eylül'de saat 00.20 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Kerem M., bir araçtan inen 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan Kerem M, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar aynı araç ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

ALACAK VERECEK NEDENİYLE VURULMUŞ

Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasında çok sayıda boş kovan ele geçiren polis ekiplerinin araştırmasında, kaçan şüphelilerin H.K., A.Y., B.Y ve M.E.E., isimli kişiler oldukları tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları ile şüphelilerden A.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Y., 'Kasten yaralama', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 4 şüphelinin ateş ettikleri, daha sonra kaçtıkları görülüyor.