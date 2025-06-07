Maltepe'de Silahlı Kavga: Bir Gözaltı

Maltepe'de Silahlı Kavga: Bir Gözaltı
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Maltepe'de çıkan bir kavgada, H.M. adlı kişiyi silahla darbederek yaraladığı iddia edilen B.T. gözaltına alındı. Olayda H.M.'nin yaralandığı belirtildi.

Maltepe'de, çıkan kavgada bir kişiyi silahla darbederek, yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 17.00'de Fındıklı Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden polis ekipleri, 61 yaşındaki H.M'nin pompalı tüfeğin kabzasıyla darbedildiğini belirledi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde H.M'nin boynundan yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı.

Ekipler, H.M'yi darbettiği belirlenen şüpheli B.T'yi (25) pompalı tüfeğiyle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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