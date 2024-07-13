Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, polis ekipleri çalışma başlattı.

MALTEPE'de, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi, Çınarlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Şüpheliler, kavga sonrasında olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı kapatarak incelemede bulunurken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Maltepe Kavga Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

 Bülent Ersoy'un garsona 'Çirkinsin' demesi tepki çekti

Bülent Ersoy'un garsona "Çirkinsin" demesi tepki çekti

 Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

 Markette kilosu 100 TL, üretici ise 'Satamadım' diyerek çürümeye bıraktı

Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title