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Maltepe'de Silahla Tehdit Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Maltepe'de Silahla Tehdit Eden Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul Maltepe'de, tartıştığı kişileri silahla tehdit ettiği öne sürülen B.O. adlı şüpheli gözaltına alındı. Olayda 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Maltepe'de, tartıştığı kişileri silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım'da Gülensu'da iki grup arasında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tartıştığı kişileri silahla tehdit ettiği belirlenen B.O. (29) gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 31 fişek ile kelepçe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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