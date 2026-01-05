Haberler

Maltepe'de evinde uzun namlulu silah bulunan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Maltepe'de bir kişinin evinde uzun namlulu silah bulundurması üzerine düzenlenen operasyonda, birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli Ö.G. tutuklandı.

MALTEPE'de Ö.G. (35) isimli kişinin evinde uzun namlulu silah bulundurduğu ihbarını alan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu otomatik silah, 4 şarjör, 208 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 uzatılmış şarjör ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri evinde silah bulundurduğuna dair ihbar aldığı Ö.G. isimli şüphelinin Maltepe Zümrütevler Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda 1 uzun namlulu otomatik silah, 4 şarjör, 208 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 uzatılmış şarjör ele geçirildi. Ö.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ö.G. emniyetteki işlemlerinin ardında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
