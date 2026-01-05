Maltepe'de evinde uzun namlulu silah bulunan şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri evinde silah bulundurduğuna dair ihbar aldığı Ö.G. isimli şüphelinin Maltepe Zümrütevler Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda 1 uzun namlulu otomatik silah, 4 şarjör, 208 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 uzatılmış şarjör ele geçirildi. Ö.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ö.G. emniyetteki işlemlerinin ardında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.