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Maltepe'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

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D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PH 7195 plakalı otomobil, Maltepe mevkisinde yanmaya başladı. Araçtakiler, durumu fark edip emniyet şeridinde durdurdukları otomobilden indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Maltepe'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PH 7195 plakalı otomobil, Maltepe mevkisinde yanmaya başladı.

Araçtakiler, durumu fark edip emniyet şeridinde durdurdukları otomobilden indi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

D-100 Karayolu Maltepe Güncel Haberler

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