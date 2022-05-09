Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü

İstanbul Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde seyir halinde olan Muzaffer Baydemir idaresindeki 34 ATK 69 plakalı araç, motor bölümünden alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araçtaki alevlere çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle müdahale edildi.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta asar oluştu.