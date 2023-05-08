Üye Girişi
Haberi Paylaş
Maltepe'de seyir halindeki otomobil yandı

Maltepe'de seyir halindeki otomobil yandı

Güncel Haberler

Maltepe'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 PC 4335 plakalı otomobil, Hancıoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark edip aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

İtfaiye Maltepe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title