Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Maltepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen servis minibüsünde 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolunda Tuzla istikametinde seyreden 34 LAV 592 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, toplam 22 yolcunun bulunduğu serviste 1'i ağır 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gönderildi.

Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı'nda çalışan kişiler olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittiği öğrenildi.

Polis tedbir amaçlı yolu trafiğe kapatırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

Öte yandan, kaza anı seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kontrolden çıkan minibüsün yolda bir süre savrulduğu ve bariyerlere çarparak devrildiği görülüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
