Maltepe'de Seramik Deposunda Yangın Çıktı

Maltepe'de Seramik Deposunda Yangın Çıktı
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Başıbüyük Mahallesi'ndeki seramik deposunda çıkan yangın, yanındaki hurdalık alana da sıçrayarak itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Maltepe'de seramik deposunda çıkan ve yanındaki hurdalık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başıbüyük Mahallesi'ndeki seramik malzemelerin konulduğu depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, yandaki otomotiv parçalarının depolandığı hurdalık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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