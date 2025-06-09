Maltepe'de Seramik Deposunda Yangın

Maltepe'de Seramik Deposunda Yangın
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Maltepe'de bir seramik deposunda çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki hurda araç alanına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

MALTEPE'de seramik malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek deponun bitişiğindeki hurda araç ve parçalarının olduğu alana sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi, Kemer Sokak'ta seramik malzemelerinin bulunduğu depoda meydana geldi. İddiaya göre; seramiklerin depolandığı alanda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek deponun bitişiğindeki hurda araç ve parçalarının olduğu alana sıçradı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, seramik deposunda ve hurda araçların olduğu alanda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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