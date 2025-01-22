Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Skandal iddia: Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden konaklama ücreti istenmiş

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında skandal iddia

Maltepe'de Polyester Deposunda Yangın Çıktı

Maltepe'de Polyester Deposunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı polyester deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Maltepe'de, 2 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi'nde polyester deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın söndürülürken hasar meydana gelen iş yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
img

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
img

Çilek fiyatlarındaki büyük değişim şaşırttı
img

Dortmund Nuri'yi kovdu! Akıllara Sergen'in aylar önceki sözleri geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.