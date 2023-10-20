Maltepe'de Polis İhtarına Uymayan Hafriyat Kamyonu Kazası

Maltepe'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak ekip aracına çarpan ve 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına sebep olan hafriyat kamyonunun şoförü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin alkollü olduğu iddia edildi.

Maltepe'de polisin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan ve 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına sebep olan hafriyat kamyonunun şoförü adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe'deki uygulama sırasında güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 34 GB 0044 plakalı hafriyat kamyonu Büyükyalı'da uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarptı.

Kazada bir bekçi ve bir polis memuru ağır yaralanırken hafriyat kamyonu kaçmaya devam etti.

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile çarpan hafriyat kamyonunun şoförü Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu durdurularak gözaltına alındı.

Şüphelinin alkollü olduğu iddia edildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 02.00 sıralarında S.A'nın (22) kullandığı hafriyat kamyonunun, Sancaktepe'de uygulama yapan güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı aktarıldı.

Aracın daha sonra Maltepe Büyükyalı köprü altı uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarparak kaçmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 10 kilometre devam eden kovalamacanın ardından şüphelinin Ataşehir İnönü Mahallesi'nde gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Uygulama noktasında ekip aracına çarpma sonucunda biri polis, biri de bekçi olmak üzere 2 kişi ağır, biri bekçi, 6'sı da sivil olmak üzere toplam 7 kişi ise hafif yaralanmıştır. Olayda yaralanan 9 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Zanlı S.A'nın Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Babasıyla tartıştığı için arabayı kaçırdığı öğrenildi

Gözaltına alınan şüphelinin tartışma yaşadığı babasının kamyonunu kaçırdığı belirlendi.

Ayrıca zanlının uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle 8 kez Alkol ve Madde Tedavi Merkezine yatırıldığı öğrenildi.