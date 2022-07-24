Son dakika haber | Maltepe'de piknik alanlarında yangın denetimleri Bir son dakika haberine göre Maltepe'deki sahil ve piknik alanlarında yangınlara karşı denetim gerçekleştirildi. Maltepe'deki sahil ve piknik alanlarında yangınlara karşı denetim gerçekleştirildi. Maltepe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, devriye ekipler amirliği, mobil park ekipleri ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Başıbüyük Ormanı, piknik alanları ile sahil şeridinde denetim yapıldı. Ekipler denetimler sırasında mesire alanlarında piknik yapan vatandaşları orman yangınları konusunda bilgilendirerek, bu alanlarda mangal yakmamaları, kırık cam parçalarını yere atmamaları konusunda uyardı. Polis ekipleri, vatandaşlara ormanlık alanların yangınlara karşı korunması için alınması gereken tedbirler ve diğer uyarıların yer aldığı broşürler dağıttı. AA / Metin Tokgöz - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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