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Maltepe'de Petshopa Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kilogram Ele Geçirildi

Maltepe'de Petshopa Uyuşturucu Operasyonu: 100 Kilogram Ele Geçirildi
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Maltepe'de petshopa düzenlenen operasyonda 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı. Operasyon, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

Maltepe'de petshopa düzenlenen uyuşturucu operasyonda 100 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonrası Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan petshopa operasyon gerçekleştirildi.

İş yerinde yapılan aramada 138 paket içinde yaklaşık 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda Önder G. (28), Seyit Muhammet A. (26), Burak T. (26) ve Selim Can A. (27) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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