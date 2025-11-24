Maltepe'de Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

MALTEPE'de patenli 6 kişi seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan 6 kişinin patenle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Maltepe Sahil Yolu Bostancı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patenli 6 kişi, trafikte seyir halindeki bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Yoğun trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Patenle tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 6 kişinin seyir halindeki otobüse tutundukları anlar yer aldı.