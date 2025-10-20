Haberler

Maltepe'de Patenli Gençler Taksinin Arkasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Maltepe'de Patenli Gençler Taksinin Arkasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı
Maltepe'de iki genç, hareket halindeki bir taksinin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

MALTEPE'de patenli 2 kişi hareket halindeki bir taksinin arkasına tutunarak ilerledi.Hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan 2 kişinin patenle tehlike yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Maltepe Sahilyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli 2 genç, trafikte seyir halinde olan bir taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Yoğun trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Sağ şeritten orta şeride geçen taksinin arkasına tutunan gençler, trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etti. Patenle tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
