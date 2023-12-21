Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de park halindeki otomobilde yangın çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Maltepe'de park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

MALTEPE'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Muhammet Çelik aracını park ederek evine gitti. Bir süre sonra park halindeki otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Olaylar İtfaiye Güvenlik Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title