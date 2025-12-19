Maltepe'de fren yerine gaza basan sürücünün otomobiliyle kaza yapması kamerada
Maltepe'de otomobilini park etmeye çalışan sürücünün, manevra sırasında fren yerine gaza basarak park halindeki bir araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada otomobillerde hasar oluşurken sürücünün sağlık durumu iyi.
Zümrütevler Mahallesi'nde otomobilini park etmeye çalışan bir sürücü, manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basarak park halindeki başka bir otomobile çarptı.
Kazada otomobillerde hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
