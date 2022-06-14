MALTEPE'DE OTOPARKI ÇÖKEN 6 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ Maltepe'de inşaattan hafriyat alımı sırasında bitişikte bulunan 6 katlı binanın otoparkı çöktü. Maltepe'de inşaattan hafriyat alımı sırasında bitişikte bulunan 6 katlı binanın otoparkı çöktü. Gürültüyü duyan bina sakinleri panikle binadan dışarı çıktı. Olay yerine gelen belediye ekipleri riskli bulunan binayı mühürledi. Olay, saat 13.30 sıralarında Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın temel hafriyatının alındığı sırada bitişikte bulunan 17 daireli 6 katlı binanın otoparkı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme esnasında otoparkta araç bulunmazken bir çam ağacı da inşaat alanına devrildi. Gürültüyü duyan bina sakinleri evcil hayvanlarını da yanlarına alarak panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Bina güvenli bir şekilde boşaltılırken, belediye zabıta ekipleri riskli bulunan binayı mühürledi. Bina sakinlerinin bir kısmı aile yakınlarının yanına taşınırken, bir kısmı ise belediye tarafından otellere yerleştirildi. Yarın binada incelemelerin yapılacağı öğrenildi. "İNANILMAZ KÖTÜ BİR GÜRÜLTÜYDÜ. BEN VİNÇ DEVRİLDİ SANDIM" Bina sakini Semra Duygulu, "Gürültüyle herkes bir anda ne oluyor falan olduk. Açıkçası ben bir şey olduğunu düşünmedim. Vinç devrildi sandım. Evde herhangi bir sarsıntı olmadı. Sonra bir baktım herkes aşağıda zillere bastılar. İşte gördüğünüz gibi hepimiz dışarıya çıktık. Mühürlediler apartmanı da. Bekliyoruz bakalım. Zaten kaç gündür burada yapılan kazıdan herkes tedirgindi. Çok derine indiler. Burası bizimle birlikteydi. Hiçbir önlem alınmadan direkt aşağıya kadar indiler. Bu kadar derin kazıldı. Belliydi yani böyle olacağı. Herkes bir yerlere dağıldı işte akrabası olan, kardeşi olan bir yerlere gitti. Olmayanlar da otele gidecekler. Gerçekten feci bir gürültü koptu. İnanılmaz kötü bir gürültüydü. Meğerse duvar yıkılmış. Bahçe duvarı falan hepsi gitti. Sonrasında da ağaç gitti" dedi. "PROJEYE GÖRE HAREKET EDİLMEDİĞİ SÖYLENİYOR" Bina sakini Emel Över ise, "Burada bizim de apartmanımızda oluşan inşaat mühendisi arkadaşlarımız kazı başladığı zaman böyle bir riskin olabileceğini söylemişlerdi. ve biz şikayetlerimizi yapmak üzereydik zaten. Belediyenin ya da teknik insanların bu konuda yapması gerekenleri. ve bu olayı yaşadık şu anda rahatsızız. Kural dışı işlem var. Kendi tanıdıklarımız da baktıklarında burada uygulanması gereken projenin böyle olmadığı, projeye göre hareket edilmediği söyleniyor. Ama bu aşamadan sonra bu kadar korkuyu da yaşadık. İnşallah bizim de binamızda bir kayıp yaşanmaz" diye konuştu. Görüntü dökümü --- --- -- --- -- ---- -Binadan görüntü -Bina sakinleriyle röp -Binanın yanındaki inşaat alanı -Köpeğiyle sokakta bekleyen bir bina sakini -Kepçenin çalışması -Belediye ekiplerinin binayı mühürlemesi -Bina sakinlerinin sokakta beklemesi -Olay yerindeki polis ekipleri -Genel ve detay - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Maltepe Zabıta Güncel Haberler

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