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Maltepe'de Otomobilin Farları Çalındı

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Maltepe'de park halindeki otomobilin yanına gelen iki şahıs otomobilin farlarını yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de otomobilin farlarını sökerek böyle çaldılar

İSTANBUL Maltepe'de park halindeki otomobilin yanına gelen iki şahıs otomobilin farlarını yerinden sökerek çaldı. Farları sökerken tamponu da parçalayan şahıslar geldikleri otomobile binip kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Park halindeki bir otomobilin yanına gelen otomobilden inen iki şahıs önce otomobilin tamponunu çekerek parçaladı ardından ön farları yerlerinden söktü. Şahısların indiği otomobilin sürücüsü de hırsızlık esnasında aracında bekledi. Şahıslar çaldıkları tamponlarla birlikte otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

Maltepe Güncel Haberler

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