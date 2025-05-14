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Maltepe'de Otomobil Tatlı Su Göletine Uçtu

Maltepe'de Otomobil Tatlı Su Göletine Uçtu
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Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobille tatlı su göletine düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye sevk edildi.

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak tatlı su göletine uçtu. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Büyükbakkalköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 LG 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Başıbüyük Tatlı Su Toplama Göleti'ne uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölete düşen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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