Maltepe'de otomobil tamirhanesinde yangın: 1 kişi ağır yaralandı

MALTEPE'de 4 katlı binanın bodrum katında bulunan otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürülen yangında bir kişi ağır yaralandı.

Zümrütevler Mahallesi, Mercan Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında bulunan otomobil tamirhanesinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede dükkanı tamamen sarması üzerine çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tamirhanede çalışanlar can havliyle kendilerini dışarı attı. Yangında, dükkana misafir olarak gelen ve içerde mahsur kalan İbrahim Polat ağır yaralandı. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan İbrahim Polat ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polat'ı gören yakınları, ambulansa binmek isteyip sinir krizi geçirdi. Hastanede tedavisi devam eden İbrahim Polat'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.