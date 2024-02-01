Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de otomobil restorana daldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Maltepe'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu restorana daldı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, restoranda hasar meydana geldi.

MALTEPE'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu restorana daldı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, restoranda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A.'nın kullandığı 34 CVC 493 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki restoran girişine daldı. Kazada, sürücü B.A. hafif şekilde yaralanırken, restorandaki vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü B.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

O sırada restoranda bulunan Anıl Çakıcı, "Araç çok süratliydi. Dubalara çarptı, oradan direk cama girdi. Ben de cam kenarına yakındım. 3 kişiydik, Allah'a şükür bizde bir şey yoktu. Kaza tek taraflıydı, dubalara çarpınca hızını alamadı dükkana girdi. Sadece sürücü hastaneye gitti. Onunda sağlık durumu iyiymiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hastane Yaralanma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

LoL URF ne zaman gelecek 2024? 29 Şubat hangi burç? 29 Şubat burcu ne? 29 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 29 Şubat burç özellikleri neler? 27 Şubat hangi burç? 27 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 27 Şubat burcu ne? 27 Şubat burç özellikleri neler? 26 Şubat hangi burç? 26 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 26 Şubat burcu ne? 26 Şubat burç özellikleri neler? 25 Şubat hangi burç? 25 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 25 Şubat burcu ne? 25 Şubat burç özellikleri neler? 24 Şubat hangi burç? 24 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 24 Şubat burcu ne? 24 Şubat burç özellikleri neler? 23 Şubat hangi burç? 23 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 23 Şubat burcu ne? 23 Şubat burç özellikleri neler? 1 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 1 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 1 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title