Maltepe'de otomobil restorana daldı

MALTEPE'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu restorana daldı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, restoranda hasar meydana geldi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A.'nın kullandığı 34 CVC 493 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki restoran girişine daldı. Kazada, sürücü B.A. hafif şekilde yaralanırken, restorandaki vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü B.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

O sırada restoranda bulunan Anıl Çakıcı, "Araç çok süratliydi. Dubalara çarptı, oradan direk cama girdi. Ben de cam kenarına yakındım. 3 kişiydik, Allah'a şükür bizde bir şey yoktu. Kaza tek taraflıydı, dubalara çarpınca hızını alamadı dükkana girdi. Sadece sürücü hastaneye gitti. Onunda sağlık durumu iyiymiş" dedi.